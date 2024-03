Biden conquista indicação democrata e disputa com Trump se aproxima

Por Joseph Ax

(Reuters) - O presidente norte-americano, Joe Biden, garantiu nesta terça-feira o número suficiente de delegados para selar a indicação do Partido Democrata e assim seguir para um confronto contra o ex-presidente Donald Trump no que deverá ser a primeira revanche presidencial dos EUA em quase 70 anos.

Biden precisava de 1.968 delegados para ganhar a indicação e a Edison Research disse que ele ultrapassou esse número na noite desta terça-feira, conforme os resultados das primárias na Geórgia começaram a ser divulgados, antes dos resultados esperados do Mississippi, Estado de Washington, Ilhas Marianas do Norte e democratas que vivem no exterior.