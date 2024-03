Biden e Trump podem garantir indicações de seus partidos e oficializar revanche nesta 3ª

Na segunda-feira, Trump precisava de 139 delegados adicionais para alcançar os 1.215 necessários para garantir a indicação presidencial republicana, de acordo com a Edison Research. Há 161 delegados em jogo nesta terça-feira nos Estados da Geórgia, Havaí, Mississippi e Washington.

Biden estava a 113 delegados dos 1.968 necessários para conquistar a indicação democrata na segunda-feira, de acordo com a Edison. As disputas desta terça-feira na Geórgia, Mississippi, Washington, Ilhas Marianas do Norte e para os democratas que vivem no exterior alocarão 254 delegados.

Os eleitores têm expressado pouco entusiasmo por uma repetição da amarga eleição de 2020, com as pesquisas Reuters/Ipsos mostrando que tanto Biden quanto Trump são impopulares entre a maioria dos eleitores.