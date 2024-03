Cresce pressão para que Biden e democratas rejeitem apoio de grupo pró-Israel

A campanha acompanha um movimento cada vez mais organizado dentro do Partido Democrata que protesta contra o apoio de Biden a Israel. Os ataques de Israel a Gaza já mataram mais de 31.000 pessoas, de acordo com autoridades de saúde do enclave, e criaram uma catástrofe humanitária. A ofensiva israelense ocorre em resposta aos ataques de 7 de outubro do grupo militante palestino Hamas, que mataram 1.200 pessoas.

A oposição ao apoio dos EUA a Israel atingiu a votação de Biden nas primárias democratas de Minnesota e Michigan, com a conquista de mais de uma dúzia de delegados eleitos a partir da escolha da opção "descompromissado" -- o que implica que não têm necessariamente o compromisso de votar em um candidato específico.

"A coalizão vem sendo trabalhada há muitos meses para reunir organizações que têm reconhecido a influência destrutiva do Aipac", disse Ashik Siddique, copresidente do Democratic Socialists of America.

A coalizão disse na segunda-feira estar convocando todo o Partido Democrata a não aceitar o apoio do Aipac, acrescentando que o grupo recebe milhões de dólares de doadores que também apoiam os interesses republicanos.

Solicitado a comentar, o Aipac disse em um comunicado que seu único critério para avaliar os candidatos de ambos os partidos é sua posição sobre o fortalecimento da relação EUA-Israel.

A equipe de campanha de Biden e o Comitê Nacional Democrata não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.