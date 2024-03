Elite russa espera que Putin remodele governo após vitória nas eleições

As quatro fontes, que não quiseram ser identificadas devido à sensibilidade do assunto, disseram que esperam que pessoas mais jovens sejam colocadas em cargos mais altos do governo, incluindo talvez vice-ministros e chefes de departamentos ministeriais, e que uma geração mais velha de autoridades seja rebaixada ou se aposente após a eleição.

Uma das fontes disse que as pastas ministeriais também estavam sendo revisadas e que a remodelação deve ocorrer em maio.

As mudanças nas principais empresas estatais, nas gigantes estatais de energia e nos mais de 80 governos regionais da Rússia também são consideradas possíveis, disseram as fontes. O Kremlin diz que nunca comenta sobre mudanças planejadas antes do tempo.

Em um momento em que a Rússia está travando uma guerra com a Ucrânia e precisa de continuidade, duas das fontes disseram que não esperavam que Putin mudasse seus ministros da Defesa e das Relações Exteriores.

"Não se trocam cavalos no meio do caminho", disse a primeira fonte, que acrescentou que seria surpreendente se o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, de 68 anos, e o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, que completa 74 anos neste mês, não mantivessem seus cargos.

No cargo desde 2020, Mikhail Mishustin, o primeiro-ministro tecnocrático de 58 anos, também deve manter seu emprego, disseram eles. O mesmo acontece com a presidente do banco central, Elvira Nabiullina, disseram três fontes.