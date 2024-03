EXCLUSIVO-Acordo de paz com Colômbia não deve ocorrer antes do fim do mandato de Petro, diz líder rebelde do EMC

"Uma assinatura como tal levará muito tempo", disse Alexander Díaz Mendoza, o segundo no comando do EMC, mais conhecido por seu nome de guerra Calarcá Córdoba, em uma entrevista na semana passada em San José de Guaviare, a capital da província onde os dois lados estão se reunindo.

"Eu diria que não", afirmou Calarcá quando perguntado se seria possível assinar um acordo durante o governo de Petro - um político de esquerda e ex-membro de um grupo rebelde cuja principal promessa de campanha era negociar acordos de paz ou rendição com grupos armados.

Os comentários de Calarcá são os mais recentes a jogar água fria nas esperanças de Petro de pôr fim ao conflito colombiano - que já matou pelo menos 450.000 pessoas - e transformar a Colômbia em um país voltado para turismo, energia renovável e igualdade social.

Embora o fim do conflito deva ser negociado, ele precisaria do apoio de uma sociedade civil colombiana mais ampla para ser bem-sucedido, acrescentou Calarcá. Enquanto isso, as armas continuam sendo a alavanca para garantir o diálogo, disse ele.

O governo de Petro também está mantendo conversações com os rebeldes do Exército de Libertação Nacional (ELN) e está em diálogo inicial com a Segunda Marquetalia, um grupo fundado por ex-integrantes das Farc que primeiro aceitaram o acordo de 2016 e depois voltaram às armas.

EMC, ELN, Segunda Marqutalia e grupos armados como o Clan del Golfo frequentemente lutam entre si pelo controle de fluxos de renda ilícitos, como o tráfico de drogas e a mineração ilegal. A violência em muitas partes da Colômbia continuou apesar de cessar-fogo bilateral em andamento do governo com o EMC e o ELN.