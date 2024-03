Exército do Sudão reivindica controle de prédio de emissora estatal

Os combates continuaram apesar de um apelo do Conselho de Segurança da ONU por uma trégua para permitir que auxílio humanitário desesperadamente necessário entre no Sudão durante o mês sagrado muçulmano do Ramadã, que começou na segunda-feira.

O pedido por trégua foi bem recebido pela RSF, mas rejeitado por um general sênior do Exército, que tem alegado alguns ganhos recentes em Omdurman após passar a maior parte da guerra em posição de desvantagem.

A captura do prédio da emissora estatal estenderá seu controle do norte até a “antiga Omdurman”, embora a RSF mantenha áreas no sul e oeste da cidade.

Não houve comentários da RSF em um primeiro momento.

A RSF tomou o prédio da emissora estatal quando os combates eclodiram em meados de abril de 2023 e o utilizaram, junto com outras instalações públicas, para operações militares.

