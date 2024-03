Índia rejeita objeções da China à visita de Modi em região de fronteira no Himalaia

MUMBAI (Reuters) - A Índia rejeitou nesta terça-feira as objeções da China à visita do primeiro-ministro Narendra Modi a Arunachal Pradesh no fim de semana, dizendo que o Estado fronteiriço no nordeste sempre foi "uma parte integral e inalienável da Índia".

Os comentários do Ministério das Relações Exteriores indiano foram feitos um dia depois que o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, disse que Pequim se opõe firmemente às atividades de Modi na região e apresentou um protesto diplomático à Índia.

Modi visitou Arunachal Pradesh no sábado para inaugurar projetos de infraestrutura, incluindo um túnel que fornecerá mobilidade à área de fronteira de Tawang.