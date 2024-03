Navio sai do Chipre com destino a Gaza para levar ajuda aos palestinos

A viagem até Gaza leva cerca de 15 horas, mas uma barcaça de reboque pesada pode tornar a viagem consideravelmente mais longa, possivelmente até dois dias. O Chipre fica a pouco mais de 320 km a noroeste de Gaza.

As Forças Armadas dos EUA disseram que seu navio, o General Frank S. Besson, também estava a caminho para fornecer ajuda humanitária a Gaza por mar.

Com as agências de ajuda dizendo que as entregas em Gaza têm sido impedidas por obstáculos burocráticos e insegurança desde o início da guerra, em 7 de outubro, e até mesmo os aliados de Israel exigindo acesso mais fácil ao enclave, a atenção se voltou para rotas alternativas, incluindo lançamentos marítimos e aéreos.

A missão de terça-feira é o ponto culminante de meses de preparação do Chipre, o Estado membro da União Europeia mais próximo do conflito. O país está atento aos efeitos colaterais da agitação no Oriente Médio e já está observando o aumento dos fluxos migratórios a partir do Líbano. Mais de 400 pessoas chegaram em barcos de pesca na segunda-feira.

Com a falta de infraestrutura portuária, a WCK disse que estava construindo um cais de desembarque em Gaza com material de edifícios destruídos e entulho. Essa é uma iniciativa separada de um plano anunciado pelo presidente dos EUA, Joe Biden, na semana passada, para construir um píer temporário em Gaza para facilitar a entrega de ajuda por via marítima.

A construção do píer estava "bem encaminhada", disse o fundador da WCK, José Andrés, em uma publicação no X. "Podemos fracassar, mas o maior fracasso será não tentar!", escreveu ele, publicando uma foto do trabalho com escavadeiras aparentemente nivelando o terreno próximo ao mar.