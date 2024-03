Nova Zelândia apreenderá caixas-pretas de Boeing 787 da Latam após incidente deixar feridos

"Meu vizinho estava a dois assentos do meu, havia um espaço entre nós. Assim que acordei, olhei e ele estava no teto e pensei que estava sonhando", disse Brian Adam Jokat, um cidadão canadense residente no Reino Unido que estava viajando no avião, nesta terça-feira.

Fotos tiradas por Jokat após o incidente mostraram os danos sofridos pelo teto do avião, que, segundo ele, foi atingido por outros passageiros.

A agência neozelandesa disse que as autoridades chilenas confirmaram que haviam aberto uma investigação sobre o voo e que a empresa estava ajudando.

Um porta-voz da TAIC disse que, como o incidente ocorreu no espaço aéreo internacional, coube à autoridade chilena de investigação de acidentes, a Direção Geral de Aviação Civil (DGAC), abrir um inquérito.

A Latam tem sede no Chile e o voo deveria seguir para Santiago após fazer uma escala em Auckland.

"A TAIC está em processo de coleta de evidências relevantes para o inquérito, incluindo a apreensão dos gravadores de voz da cabine e de dados de voo", disse a agência, referindo-se às chamadas "caixas-pretas" que fornecerão mais informações sobre a trajetória do voo e as comunicações entre os pilotos.