ONU usa rota terrestre de Israel para levar ajuda ao norte de Gaza

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - A ONU utilizou uma nova rota terrestre nesta terça-feira para entregar comida ao norte de Gaza pela primeira vez em três semanas, em um momento em que cresce a pressão para que Israel permita mais acesso ao enclave em meio à fome iminente.

Jamie McGoldrick, coordenador de auxílio da ONU para o Território Ocupado Palestino, disse à Reuters que um comboio do Programa Alimentar Mundial usou uma estrada militar israelense que passa ao lado da cerca da fronteira com Gaza para chegar ao norte do enclave.