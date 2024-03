Promotor defende avaliação sobre "memória fraca" de Biden em relatório sobre documentos confidenciais

“Minha avaliação no relatório sobre a relevância da memória do presidente foi necessária e precisa e justa”, disse Hur, em sua declaração inicial. “Eu não desinfetei minha explicação. Nem depreciei o presidente injustamente. Eu expliquei minha decisão ao Procurador-Geral e as razões para tê-la tomado. É o que pediram que eu fizesse".

Hur, que já foi o principal promotor federal de Maryland, se negou a apresentar acusações criminais contra Biden após uma investigação de meses sobre documentos confidenciais encontrados na casa e no ex-escritório de Biden.

Hur, um republicano, disse que a memória e estado de espírito de Biden eram relevantes para concluir se Biden conscientemente reteve informações sensíveis.

O relatório concluiu que o “senhor Biden provavelmente se apresentará a um júri, como fez durante nossa entrevista com ele, como um homem idoso simpático e bem intencionado, com uma memória fraca”.

Uma transcrição da entrevista de Hur com Biden, revisada pela Reuters e conduzida em outubro, quando Biden lidava com a repercussão do ataque do Hamas contra Israel no dia 7 daquele mês, mostra que foi o presidente quem tocou no assunto da memória pela primeira vez.

“Sou um homem jovem, então não é um problema”, disse Biden, 81, brincando com Hur quando o promotor disse que faria perguntas sobre eventos que aconteceram anos antes, de acordo com a transcrição.