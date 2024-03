Rússia convoca embaixadora suíça por planos de confisco de ativos russos

MOSCOU (Reuters) - O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que convocou a embaixadora suíça Krystyna Marty Lang na terça-feira por causa de uma decisão do Parlamento da Suíça de elaborar uma base legal para o confisco de ativos do Estado russo.

"A Rússia condena veementemente essa medida das autoridades suíças, que viola grosseiramente os princípios e normas fundamentais do direito internacional com relação à imunidade do Estado", disse o Ministério das Relações Exteriores.

"Qualquer invasão da propriedade do Estado russo sob o pretexto de qualquer 'mecanismo de reparação' rebuscado não seria nada mais do que um roubo em nível estatal."