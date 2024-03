Ucrânia atinge alvos na Rússia, importante refinaria fica seriamente danificada

A NORSI refina cerca de 15,8 milhões de toneladas de petróleo bruto russo por ano, ou 5,8% do total de petróleo bruto refinado, de acordo com fontes do setor.

Ela também refina cerca de 4,9 milhões de toneladas de gasolina, 11% do total da Rússia, 6,4% do diesel, 5,6% do óleo combustível e 7,4% do combustível de aviação do país, de acordo com fontes do setor.

O ataque contra instalações petrolíferas russas é um problema para o presidente Vladimir Putin, que está em desacordo com o Ocidente em relação à Ucrânia, com os preços domésticos da gasolina sensíveis antes da eleição presidencial de 15 a 17 de março.

A Rússia impôs uma proibição de seis meses às exportações de gasolina em 1º de março.

(Reportagem de Guy Faulconbridge em Moscou e Lidia Kelly em Melbourne)