ANÁLISE-Na disputa por dividendos da Petrobras, equilíbrio de forças entre CEO e ministro pode ter mudado

No fim de semana, ele procurou o ministro da Fazenda Fernando Haddad, buscando "contrabalançar" a pressão de Silveira e Costa, de acordo com uma das fontes, que falou sob condição de anonimato.

A confiança de Lula em Haddad ajudou o ministro da Fazenda a aprovar novas regras orçamentárias e a lutar pela disciplina fiscal, apesar do fogo amigo da base política do presidente esquerdista. Um grande pagamento de dividendos extraordinários ao governo, o maior acionista da Petrobras, também ajudaria a equilibrar o orçamento federal.

Quando Lula, Prates e Silveira se reuniram novamente na segunda-feira para discutir os planos para a Petrobras, Haddad estava presente na reunião. Depois disso, tanto Haddad quanto Silveira repetiram as garantias do CEO de que o dinheiro reservado do lucro do ano passado seria eventualmente usado para os dividendos dos acionistas.

Talvez mais importante, Silveira disse que Haddad nomearia um membro do conselho da Petrobras em uma reunião de acionistas no próximo mês, diluindo a influência do ministro de Minas e Energia no conselho.

Haddad planeja nomear Rafael Dubeux para o assento no conselho, disseram duas fontes à Reuters. Dubeux é um funcionário sênior do Ministério da Fazenda, responsável por um programa para impulsionar o investimento em desenvolvimento sustentável.

A medida marca uma reversão em relação ao mês passado, quando fontes disseram que o governo estava planejando renomear seus seis membros do conselho da Petrobras, em um sinal da influência contínua de Silveira.