Após polêmica sobre Ucrânia, Papa condena novamente a "loucura da guerra"

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco emitiu nesta quarta-feira uma nova condenação de todas as guerras, dias depois de irritar Kiev e as capitais ocidentais por parecer sugerir que a Ucrânia deveria se render e negociar a paz com seu invasor russo.

Francisco havia dito à emissora suíça RSI que a Ucrânia deveria "mostrar a coragem da bandeira branca" e iniciar conversações com a Rússia, mas seu vice, o cardeal Pietro Parolin, esclareceu em uma entrevista na terça-feira que a Rússia deveria primeiro interromper sua agressão.

"Muitos jovens, muitos jovens vão morrer (na guerra). Rezemos ao Senhor para que nos dê a graça de superar essa loucura da guerra, que é sempre uma derrota", disse o papa durante sua audiência semanal na Praça de São Pedro.