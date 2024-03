Biden busca reforço no Meio-Oeste dos EUA após conquistar indicação democrata

Segundo ele, os projetos devem ajudar a reparar bairros em estados como Wisconsin, onde comunidades negras, hispânicas e chinesas foram isoladas anos atrás por grandes rodovias e estradas.

"Estou aqui para anunciar o primeiro investimento desse tipo... para ajudar a corrigir erros históricos", disse Biden. "Essas são melhorias que mudam vidas", acrescentou.

Durante o discurso, Biden também inaugurou a sede local da campanha e divulgou as políticas econômicas de seu governo, estratégia que até o momento não conseguiu persuadir potenciais eleitores.

Biden disse que há "muita coisa em jogo" e que sua campanha vai "começar a bater de porta em porta" em Wisconsin e em vários outros estados.

Na quinta-feira, Biden planeja seguir para Michigan, parte de uma blitz de um mês realizada por altos funcionários do governo com o objetivo de reunir apoiadores nos sete estados que podem decidir a eleição de 2024. Na semana passada, Biden esteve na Pensilvânia, Geórgia e New Hampshire.

Na terça-feira, a campanha de Biden publicou um novo vídeo intitulado "Let's Go" (Vamos lá), após eleitores da Geórgia ajudarem o presidente em exercício, de 81 anos, a garantir o último dos 1.968 delegados necessários para sua nomeação.