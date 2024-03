Biden fará campanha no Meio-Oeste dos EUA após conquistar indicação democrata

Biden intensificou seus ataques nas últimas semanas ao ex-presidente Donald Trump e ao que ele chamou de "campanha de ressentimento, vingança e retribuição de Trump que ameaça a própria ideia dos Estados Unidos".

Em Milwaukee, Biden voltará a falar sobre as políticas econômicas de seu governo -- embora essa estratégia não tenha conseguido persuadir muitos prováveis eleitores até agora -- e abrirá a sede local da campanha antes de seguir para Michigan na quinta-feira.

As visitas fazem parte de uma blitz de um mês de "estou a bordo" de Biden e de altos funcionários do governo com o objetivo de reunir apoiadores em cada um dos sete Estados que podem decidir a eleição de 2024. Na semana passada, Biden já esteve na Pensilvânia, Geórgia e New Hampshire.

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, que fez campanha no Colorado na terça-feira, visitou Wisconsin na semana passada para divulgar as políticas econômicas da Casa Branca e falar sobre programas de aprendizagem e "empregos sindicalizados bem remunerados".

"Agora, a eleição geral realmente começa, e o contraste não poderia ser mais claro", disse Harris em um comunicado na terça-feira.

Wisconsin é um Estado em que a equipe de Biden quer vencer em novembro para chegar aos 270 votos no Colégio Eleitoral necessários para ser reeleito. Biden venceu no Estado de quase 6 milhões de pessoas em 2020 por uma margem menor do que o equivalente a 1% dos votos; em 2016, Wisconsin apoiou Trump, então candidato republicano.