Cepa da gripe aviária gera alarme com morte de animais na América do Sul

Por Jake Spring

SÃO PAULO (Reuters) - O vírus mortal da gripe aviária H5N1 se espalhou de forma agressiva em aves selvagens e mamíferos marinhos desde que chegou à América do Sul em 2022, aumentando o risco de evoluir para uma ameaça maior aos seres humanos, de acordo com entrevistas com oito cientistas.

Uma preocupação mais imediata é a evidência de que a doença, antes confinada em grande parte às espécies de aves, parece estar se espalhando entre os mamíferos. Essa cepa já matou alguns golfinhos no Chile e no Peru, cerca de 50.000 focas e leões marinhos ao longo dos litorais e pelo menos meio milhão de aves em toda a região.