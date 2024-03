Chefe de gabinete de Zelenskiy discute perspectivas de paz e cúpula com embaixador chinês

Yermak, segundo o site, informou o embaixador sobre os planos para a “cúpula da paz” que será sediada pela Suíça e agradeceu a China pelo seu “interesse em alcançar uma paz justa para a Ucrânia”.

Um relato no site do presidente na semana passada disse que Yermak informou Li sobre a situação no campo de batalha e as perspectivas do plano de paz de Kiev. Ele também apresentou o que Kiev descreveu como evidências de armas norte-coreanas fornecidas para Moscou.

Li havia se reunido com o vice-ministro de Relações Exteriores russo em Moscou antes de chegar a Kiev.

