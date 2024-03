Divisão em coalizão governista de Israel aponta retorno da política interna à normalidade

Os dois homens se juntaram aos parceiros de coalizão de Netanyahu em um governo emergencial de unidade nacional em outubro, na esteira do ataque liderado pelo grupo palestino Hamas ao país que desencadeou a guerra.

Essas mudanças na coalizão são uma característica perene da política interna de Israel e não deve ter efeito imediato sobre a estabilidade do governo, com Saar potencialmente reivindicando seu próprio assento no gabinete de guerra.

No entanto, os analistas disseram que o rompimento sinalizou um retorno à política pré-guerra, como de costume em Israel.

"Junto das divergências políticas em andamento, a mudança é uma evidência de uma divisão crescente na política israelense após 7 de outubro: o retorno da direita contra a centro-esquerda", escreveu Amit Segal, colunista do veículo N12.

Gantz, o grande favorito para se tornar o próximo primeiro-ministro de Israel, já havia incomodado os parceiros da coalizão nacionalista religiosa de Netanyahu com uma visita a Washington e Londres neste mês, que ele fez sem a aprovação do premiê.

"Não podemos ignorar o fato de que há desafios na conduta do governo", disse Netanyahu em um discurso no Parlamento nesta quarta-feira, mas pediu unidade e que os partidos "façam o que é certo para Israel".