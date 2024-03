Forças israelenses matam 3 palestinos na Cisjordânia

A polícia disse que o menino foi baleado depois de lançar fogos de artifício contra forças estacionadas em um posto de observação.

No incidente do posto de controle, a polícia relatou que cinco pessoas foram vistas acendendo explosivos e pretendiam lançá-los na estrada, o que levou as forças israelenses a abrir fogo e prender os suspeitos. A polícia não confirmou nenhuma morte.

Israel intensificou as incursões na Cisjordânia desde o início da guerra em Gaza, e os registros das Nações Unidas mostram que pelo menos 358 pessoas foram mortas no local desde 7 de outubro.

Israel também tem trocado disparos com o Hezbollah, alinhado ao Irã, do outro lado da fronteira com o Líbano. Autoridades israelenses e do Hamas disseram que um ataque de drone israelense a um carro nos arredores da cidade de Tiro, no sul do Líbano, nesta quarta-feira, matou um membro do Hamas do campo palestino de Rashidieh, nas proximidades.

A guerra de Gaza foi desencadeada pelo ataque liderado pelo Hamas às cidades do sul de Israel em 7 de outubro, no qual 1.200 pessoas foram mortas e 253 foram feitas reféns, de acordo com os registros israelenses.

Desde então, ataques aéreos e terrestres de Israel em Gaza mataram mais de 31.000 pessoas e feriram mais de 72.000, segundo autoridades de saúde de Gaza.