Funcionários de candidato antiguerra barrado são presos antes de eleição na Rússia

Por Lucy Papachristou

LONDRES (Reuters) - Vários funcionários e voluntários da campanha presidencial de Boris Nadezhdin, candidato russo banido das eleições, foram presos no que ele classificou de tentativa das autoridades de minar esforços de monitoramento do pleito presidencial no final desta semana.

Pelo menos um funcionário de Nadezhdin disse que foi fisicamente atacado às vésperas da eleição, que ocorre de 15 a 17 de março.