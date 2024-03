Pausa dos EUA em financiamento de agência da ONU para palestinos pode se tornar permanente

Por Humeyra Pamuk e Simon Lewis

WASHINGTON (Reuters) - As autoridades dos Estados Unidos estão se preparando para que uma pausa no financiamento da principal agência da Organização das Nações Unidas para os palestinos se torne permanente devido à oposição no Congresso, mesmo com o governo do presidente Joe Biden insistindo que o trabalho humanitário do grupo é indispensável.

Os Estados Unidos, junto de mais de uma dúzia de países, suspenderam o financiamento da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Próximo (UNRWA, na sigla em inglês) em janeiro, depois que Israel acusou 12 dos 13.000 funcionários da agência de participarem do ataque mortal do grupo palestino Hamas em 7 de outubro.