Pobreza na Venezuela se manteve acima de 50% em 2023, diz estudo

Em 2022, a pobreza multidimensional, que reflete nível de renda, acesso a serviços, educação e saúde, foi de 50,5%.

De acordo com o estudo, a melhora desacelerou no ano passado e menos famílias conseguiram sair da pobreza, apesar da existência de alguns programas sociais de transferência de renda e distribuição de comida.

“É verdade que as transferências (diretas do Estado) aumentaram, mas deveriam se concentrar nos setores vulneráveis”, disse Luis Pedro España, sociólogo e pesquisador da Encovi, referindo-se a pagamentos distintos de salários feitos pelo governo e que, em sua opinião, deveriam ser alocados de forma mais eficiente para as pessoas mais pobres.

A economia venezuelana se recuperou no final de 2021, após o governo do presidente Nicolás Maduro flexibilizar os controles da economia e permitir transações em moedas estrangeiras em 2019, dando oxigênio a vários setores. No entanto, desde o ano passado, algumas atividades econômicas exibiram sinais de desaceleração devido ao consumo menor no país.

Analistas apontaram que a dolarização informal e as desregulamentações não foram suficientes para a recuperação total da economia e disseram que a política ortodoxa de ancoragem da taxa de câmbio e controle do gasto público para conter o aumento dos preços não é sustentável.

A inflação anualizada em fevereiro foi de 75,91%.