Pressionado para fazer mais, Israel diz que vai "inundar" Gaza com auxílio humanitário

TEL AVIV (Reuters) - Israel tentará "inundar" a Faixa de Gaza com auxílio humanitário a partir de vários pontos de entrada, disse seu principal porta-voz militar nesta quarta-feira, à medida em que cresce a pressão internacional para que lide com o problema cada vez maior da fome no enclave sitiado.

Após mais de cinco meses de guerra em Gaza, agências de auxílio humanitário alertaram que a população de 2,3 milhões de pessoas da região correm um risco cada vez maior de fome, a menos que haja um aumento intenso no fornecimento de alimentos, e acusam Israel de não fazer o bastante para garantir a entrada de auxílio necessário.

Israel afirma que não limitou a quantidade de auxílio que entra em Gaza e culpa as agências pelos atrasos. Ainda assim, está recebendo pressão até mesmo de seus aliados mais próximos para fazer mais.