Putin alerta o Ocidente: Rússia está pronta para guerra nuclear

"Do ponto de vista técnico-militar, estamos, é claro, prontos", disse Putin, de 71 anos, à televisão Rossiya-1 e à agência de notícias RIA, em resposta a uma pergunta se o país estava realmente pronto para uma guerra nuclear.

Putin afirmou que os EUA entendem que, se enviarem tropas norte-americanas para o território russo - ou para a Ucrânia - a Rússia trataria a ação como uma intervenção.

"(Nos EUA) há especialistas suficientes no campo das relações russo-americanas e no campo da contenção estratégica", disse Putin, o principal tomador de decisões na maior potência nuclear do mundo.

"Portanto, não acho que aqui tudo esteja se precipitando para isso (confronto nuclear), mas estamos prontos para isso."

A advertência nuclear de Putin veio junto com outra oferta de conversações sobre a Ucrânia como parte de uma nova demarcação da segurança europeia pós-Guerra Fria. Os EUA dizem que Putin não está pronto para conversas sérias sobre a Ucrânia.

A guerra na Ucrânia desencadeou a mais profunda crise nas relações da Rússia com o Ocidente desde a Crise dos Mísseis de Cuba de 1962, e Putin advertiu várias vezes que o Ocidente corre o risco de provocar uma guerra nuclear se enviar tropas para lutar na Ucrânia.