UE define reforço de 5 bilhões de euros para fundo de auxílio militar à Ucrânia

Por Andrew Gray

BRUXELAS (Reuters) - Países da União Europeia concordaram, nesta quarta-feira, em fornecer 5 bilhões de euros em auxílio militar à Ucrânia, como parte da reformulação de um fundo de assistência da UE e que dá a Kiev um impulso oportuno no momento em que suas forças sofrem contra a invasão da Rússia.

Embaixadores dos 27 países membros da UE concordaram com a revisão do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz em uma reunião em Bruxelas após meses de disputas, com os pesos-pesados da UE, França e Alemanha, no centro de grande parte do debate.