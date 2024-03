UE tenta amenizar reclamações sul-americanas sobre lei contra desmatamento

“O Paraguai tem criticado bastante as regulamentações de desmatamento da UE, então tentarei discutir a situação no país e enfatizar como queremos trabalhar com eles para estabelecer sistemas de rastreabilidade”, disse.

Ele afirmou que a maior preocupação dos países com a lei da UE é um sistema futuro que rotulará países como de alto, padrão ou baixo risco de desmatamento -- e o potencial dano à reputação de ser rotulado como “de alto risco”.

Sikevicius se recusou a confirmar quando a UE notificará os países sobre seu nível de risco.

Uma pessoa com conhecimento do assunto que não estava autorizada a falar com a imprensa disse à Reuters que as eleições da UE neste ano atrasarão a implementação das classificações de risco até 2025 porque a metodologia precisaria ser definida pela próxima comissão da UE.

A lei da UE proibindo a importação de produtos associados ao desmatamento entrará em vigor no fim de 2024 de qualquer maneira, com todos os países recebendo uma classificação “padrão” de risco em um primeiro momento.

