Aliança vencedora das eleições em Portugal tenta contornar extrema-direita com gastos

O líder do Chega, André Ventura, disse que o resultado significava que Portugal queria seu partido como parte de um governo da AD, mas a aliança de centro-direita tem rejeitado firmemente qualquer acordo formal com o Chega para governar.

"O que queremos discutir diz respeito ao 1,1 milhão de cidadãos que votaram no Chega... Vamos implementar políticas para reconquistar a confiança desses portugueses que estão insatisfeitos", disse Miguel Pinto Luz, vice-presidente do Partido Social Democrata (PSD), que lidera a AD, ao jornal Publico.

Ele disse que políticas como redução do Imposto de Renda, aumento das aposentadorias e dos salários da polícia e dos professores seriam apresentadas a todos os partidos de oposição, incluindo o Chega, para que analisem e vejam se terão coragem de decepcionar seus eleitores e rejeitá-las.

Ventura disse no início desta semana que a AD "não pode nos pedir estabilidade pisoteando-nos" e advertiu que não apoiaria o Orçamento de 2025 se não houvesse negociações, e que o colapso do governo seria de responsabilidade da AD.

No passado, a não aprovação de um Orçamento sempre resultou em eleições antecipadas.

Questionado sobre as falas de Ventura, o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, disse à Reuters na quarta-feira que a posição do partido permanecia inalterada depois de ter dito "um milhão de vezes" que não haveria acordo parlamentar com o Chega.