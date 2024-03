Chefe de política externa da UE diz que EUA precisam pressionar mais Israel sobre ajuda humanitária em Gaza

Por Simon Lewis

WASHINGTON (Reuters) - O chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell, afirmou nesta quinta-feira, após encontros em Washington, que os Estados Unidos precisam exercer uma maior pressão sobre Israel para que mais ajuda humanitária possa entrar na Faixa de Gaza, em meio ao que chamou de um desastre fabricado pelo ser humano.

Borrell afirmou que os recentes esforços, inclusive dos EUA, para que o auxílio chegue à Faixa de Gaza por meio aéreo ou marítimo, não são tão efetivos quanto as rotas por terra, que poderiam fazer com que centenas de caminhões entrassem no enclave todos os dias.