Disparos israelenses matam 6 moradores de Gaza que aguardavam ajuda, dizem autoridades

O conflito em Gaza deslocou a maior parte da população de 2,3 milhões de habitantes do enclave e tem havido cenas caóticas e incidentes mortais nas distribuições de ajuda, conforme as pessoas desesperadamente famintas buscam por alimentos.

Em 29 de fevereiro, as autoridades de saúde palestinas disseram que as forças israelenses mataram a tiros mais de 100 palestinos enquanto esperavam por entrega de ajuda perto da Cidade de Gaza. Israel atribuiu as mortes às multidões que cercavam os caminhões de ajuda, dizendo que as vítimas haviam sido pisoteadas ou atropeladas.

Em Deir Al-Balah, na região central de Gaza, um míssil israelense atingiu uma casa, matando nove pessoas na quinta-feira, segundo médicos palestinos. Moradores disseram que os bombardeios aéreos e terrestres israelenses continuaram durante a noite em áreas do enclave, inclusive em Rafah, no sul, onde mais de um milhão de pessoas deslocadas estão abrigadas.

A guerra começou quando os combatentes do Hamas atacaram Israel em 7 de outubro, matando 1.200 pessoas e fazendo 253 reféns, de acordo com os registros israelenses. Em seguida, Israel lançou um ataque aéreo, marítimo e terrestre que matou mais de 31.000 palestinos, segundo as autoridades de saúde de Gaza, controlada pelo Hamas.

O Ministério da Saúde de Gaza disse na quinta-feira que os ataques militares israelenses na Faixa de Gaza mataram 69 palestinos e feriram 110 outros nas últimas 24 horas.

Com a guerra já em seu sexto mês, a ONU alertou que pelo menos 576.000 pessoas em Gaza - um quarto da população - estão à beira da fome e a pressão global tem aumentado sobre Israel para permitir mais acesso ao enclave.