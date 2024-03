Líder dos houthis no Iêmen promete atacar mais rotas marítimas

CAIRO (Reuters) - O líder dos houthis do Iêmen, Abdul Malik al-Houthi, disse nesta quinta-feira que as operações do grupo contra embarcações devem aumentar, para impedir que navios ligados a Israel cruzem o Oceano Índico em direção ao Cabo da Boa Esperança.

“Nossa principal batalha é para impedir que navios ligados ao inimigo israelense passem não apenas pelo Mar Arábico, o Mar Vermelho ou o Golfo de Áden, mas também pelo Oceano Índico em direção ao Cabo da Boa Esperança. Esse é um passo importante, e começamos a implementar nossas operações em relação a isso”, afirmou Al-Houthi em comunicado transmitido pela televisão.

O grupo, que é alinhado ao Irã, tem atacado navios no Mar Vermelho e no Golfo de Áden desde novembro, naquilo que chama de campanha de solidariedade com os palestinos devido à guerra de Israel contra o Hamas, na Faixa de Gaza. Ele disse que 34 membros dos houthis morreram desde o início dos ataques.