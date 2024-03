Milhares de agricultores se reúnem na capital da Índia para exigir preços mais altos para seus produtos

"Por meio dessa reunião, queremos mostrar às autoridades governamentais que não estamos muito longe de atingir nossos objetivos", disse Darshan Pal à agência de notícias ANI. "Podemos cercar Délhi quando quisermos."

Não houve nenhum comentário imediato do governo ou do partido governista Bharatiya Janata, mas eles já disseram no passado que estão comprometidos com o bem-estar e a prosperidade dos agricultores, que formam um influente bloco eleitoral.

Grupos de agricultores ouviram os discursos de seus líderes enquanto cantavam intermitentemente slogans contra Modi e seu governo, que interromperam a marcha de 13 de fevereiro em um local a cerca de 200 km de Nova Délhi, onde os manifestantes acamparam.

A polícia ergueu barricadas, reforçou a segurança e alertou sobre o congestionamento do tráfego em preparação para a manifestação desta quinta-feira no Ramlila Maidan, um local popular para reuniões.

Agricultores de Estados como Maharashtra, no oeste, e Odisha, no leste, não se intimidaram com o grande número de policiais e paramilitares.

"Esse é um evento de um dia com o objetivo de lembrar o governo Modi de suas promessas não cumpridas", disse Narendra Singh, um agricultor do Estado de Haryana, no norte do país.