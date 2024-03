Ministério da Defesa da China diz que teve diálogo militar com Otan

PEQUIM (Reuters) - A China e a aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) realizaram um oitavo diálogo militar sobre política de segurança na quarta-feira em Pequim, de acordo com uma declaração do Ministério da Defesa chinês.

Os dois lados trocaram opiniões sobre questões de defesa entre a China e a Otan, bem como sobre a situação internacional e regional, disse o ministério no comunicado, sem entrar em detalhes.

A reunião foi co-presidida pelo Escritório de Cooperação Militar Internacional da Comissão Militar Central da China e pela liderança do Departamento de Segurança Cooperativa do Estado-Maior Militar Internacional da Otan, acrescentou o comunicado.