Nave espacial SpaceX desintegra após maior parte do terceiro voo de teste

A espaçonave de dois estágios, que consiste na Starship montada no topo de seu imponente foguete Super Heavy, decolou da base de lançamento Starbase, próximo à Boca Chica Village, no sul da Costa do Golfo do Texas.

Durante o voo, a Starship atingiu altitudes máximas de 234 km, informou a empresa.

A espaçonave superou em muito seus dois desempenhos anteriores, ambos interrompidos por explosões minutos após o lançamento. A empresa reconheceu antecipadamente a alta probabilidade de que seu último voo pudesse terminar da mesma forma, com a destruição da espaçonave antes que o plano da missão fosse concluído.

Considerada mais tolerante ao risco do que muitos dos participantes mais estabelecidos do setor aeroespacial, a cultura de engenharia da SpaceX baseia-se em uma estratégia de testes de voo que levam a espaçonave ao ponto de falhar para, em seguida, aperfeiçoar melhorias por meio de frequentes repetições.

O voo desta quinta-feira atingiu muitas das metas de engenharia estabelecidas para a missão. Mas além do fracasso da reentrada da Starship e do teste de reignição do motor ignorado, a SpaceX não conseguiu demonstrar uma tentativa de trazer o foguete Super Heavy de volta à Terra, parte da rotina da empresa para recuperar seus propulsores de lançamento para reutilização.

As autoridades da SpaceX disseram que planejam realizar pelo menos mais seis voos de teste da Starship neste ano, sujeitos a aprovação regulatória.