Papa diz que opção de renunciar é apenas "uma hipótese distante"

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco não tem intenção de renunciar, pois sente que sua saúde é boa o suficiente para permitir que ele continue, diz ele em um novo livro cujos trechos foram publicados pelo jornal italiano Corriere della Sera na quinta-feira.

"Essa é uma hipótese distante, porque não tenho motivos sérios o suficiente para me fazer pensar em desistir", afirmou Francisco em "Life: My Story Through History", um livro que será lançado em italiano e inglês em 19 de março.

Francisco está com 87 anos e tem se mostrado cada vez mais frágil nos últimos anos, usando uma cadeira de rodas ou uma bengala para se locomover e, recentemente, sofrendo o que foi descrito como crises de bronquite ou resfriados que o levaram a limitar suas falas em público.