Trump dirá à juíza em audiência que retenção de documentos confidenciais foi legal

Seus dois corréus, o assessor pessoal Walt Nauta e o gerente da propriedade de Mar-a-Lago, Carlos de Oliveira, também têm tentado derrubar o caso.

A audiência pode testar a receptividade de Cannon às reivindicações legais de Trump no processo criminal. Ela decidiu a favor do ex-presidente em um desafio incomum apresentado antes de as acusações serem feitas e foi posteriormente rejeitada por um tribunal federal de apelações.

O momento do julgamento continua incerto. Tanto Trump quanto os promotores reconheceram que a data de início prevista para maio precisará ser adiada. Smith pediu um início em julho, enquanto Trump sugeriu agosto, mesmo argumentando que o julgamento não deveria ocorrer antes das eleições.

Se Trump vencer as eleições, ele teria o poder de encerrar os dois processos criminais federais em que está envolvido, mas não outros dois processos movidos com base em leis estaduais.