Aeroporto de Congonhas retoma decolagens, mas pousos seguem suspensos, diz concessionária

SÃO PAULO (Reuters) - O aeroporto de Congonhas, na capital paulista, ficou mais de uma hora sem operar voos e decolagens nesta sexta-feira, depois que um problema no fornecimento de energia interrompeu as operações da torre de controle do terminal, informou a concessionária do aeroporto, Aena.

Segundo a concessionária, as operações de pousos e decolagens foram suspensas às 14h25 "por um problema de energia externo" e às 15h51, com a energia restabelecida, apenas as decolagens foram liberadas diante do congestionamento de aeronaves nas pistas do aeroporto.

A empresa não pôde informar de imediato quantos voos foram afetados ou quando os pousos serão retomados no aeroporto.