América Latina deve atender a carências de América Central e Caribe, diz representante da FAO

Por esses motivos, o evento deve focalizar sua atenção em como enfrentar o baixo crescimento econômico, a pobreza, a desigualdade nos meios rurais, os altos níveis de fome e insegurança alimentar, além dos efeitos da mudança climática.

“Se queremos seguir tendo uma só América Latina e Caribe nos temas de segurança alimentar e nutricional, agricultura sustentável, etc, precisamos ajudar o Caribe como nunca antes, e apoiar a América Central”, afirmou ele em Georgetown.

Mesmo que o último relatório da ONU tenha mostrado avanço da região na erradicação da fome, Lubetkin afirmou que essa melhora está muito concentrada na América do Sul, uma região mais resistente por ter uma grande capacidade produtiva, maiores investimentos e sofrer um impacto menor das mudanças climáticas.

“Devemos seguir desenvolvendo linhas que estão aparecendo na América do Sul, mas também com a América do Sul assumindo uma maior responsabilidade em relação às outras sub-regiões, para não termos três Américas Latinas e Caribe no futuro -- o que nunca ocorreu --, fruto da má nutrição, do cenário de fome e desse contexto”, acrescentou.

A situação é particularmente grave no Haiti, onde quase metade da população enfrenta fome aguda, em um país envolto em uma crise política e social de longo prazo, que desalojou milhares de pessoas de suas casas.

No fim do ano passado, a FAO anunciou que renovou um plano que tem o objetivo de responder aos danos causados pelo fenômeno El Niño na América Latina, e indicou que eram necessários ao menos 160 milhões de dólares até março de 2024.