Barco de imigrantes afunda na Turquia e crianças estão entre 16 mortos, diz mídia estatal

ISTAMBUL (Reuters) - Pelo menos 16 pessoas morreram, incluindo quatro crianças, quando um bote de borracha que transportava imigrantes afundou na província de Canakkale, no noroeste da Turquia, informou a agência de notícias estatal Anadolu na sexta-feira.

O governador de Canakkale, Ilhami Aktas, disse à Anadolu que quatro imigrantes foram resgatados e internados no hospital no início da sexta-feira, enquanto as operações de busca e resgate continuavam, envolvendo dez barcos da guarda costeira, dois helicópteros, a polícia marítima, a Autoridade de Gestão de Desastres da Turquia (AFAD) e a Equipe Nacional de Resgate Médico (UMKE).

Não ficou imediatamente claro quantos imigrantes estavam no barco, afirmou o governador à Anadolu.