Barco de imigrantes afunda na Turquia e crianças estão entre 22 mortos

Imagens do porto de Kabatepe mostraram um barco que participava de operações de busca e salvamento retornando ao porto com sacos para cadáveres no convés. Profissionais de saúde e pessoal de segurança puderam ser vistos carregando os sacos para cadáveres do barco e levando-os para ambulâncias que esperavam lá.

Anteriormente, o governador de Canakkale, Ilhami Aktas, disse à agência de notícias estatal Anadolu que os quatro imigrantes resgatados foram internados no hospital.

Não ficou imediatamente claro quantos imigrantes estavam no barco, afirmou o governador à Anadolu.

(Reportagem de Tuvan Gumrukcu e Burcu Karakas; reportagem adicional de Ali Kucukgocmen)