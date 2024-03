Belgorod, a cidade onde a guerra na Ucrânia chegou à Rússia

Por Vladimir Soldatkin

BELGOROD/SHEBEKINO, Rússia (Reuters) - As sirenes de ataque aéreo tocam quase diariamente na cidade de Belgorod, no sul da Rússia, fazendo com que as pessoas corram para se proteger e lembrando aos moradores que a guerra em grande escala na vizinha Ucrânia também é uma realidade para eles.

Em comparação com a destruição em grande parte da Ucrânia, o vasto território da Rússia está praticamente ileso.