Comandantes foram convocados por Bolsonaro pelo menos duas vezes para avalizar tentativa de golpe de Estado

Por Lisandra Paraguassu e Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro convocou pelo menos duas vezes os comandantes das Forças Armadas para avalizar uma tentativa de golpe de Estado, com a previsão de estado de sítio e de uma operação de Garantia da Lei e da Ordem, e teve várias reuniões para tratar do tema, mostram os depoimentos dos envolvidos no caso liberados nesta sexta-feira pelo Supremo Tribunal Federal.

Os depoimentos do tenente-brigadeiro-do-ar Carlos de Almeida Baptista Júnior e do general Marco Antonio Freire Gomes, ex-comandantes da Aeronáutica e do Exército respectivamente, colocam o ex-presidente no centro da articulação para um golpe de Estado nas semanas seguintes ao segundo turno das eleições presidenciais de 2022.