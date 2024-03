Dólar mira ganho semanal e iene recua antes de reuniões de BCs

Os investidores estão observando atentamente as decisões de outros bancos centrais em busca de sinais da rapidez com que eles reduzirão as taxas de juros após um período de aumentos rápidos para conter a inflação galopante. O Banco da Inglaterra e o Banco Nacional da Suíça também vão se reunir na próxima semana.

O índice do dólar está a caminho de quebrar uma série de três semanas de perdas com um ganho semanal de 0,6%.

Embora não se espere que o Fed altere as taxas de juros na semana que vem, os dados de preços ao produtor e ao consumidor dos EUA mais quentes do que o esperado desta semana levaram os investidores a reduzir as apostas em cortes futuros.

Os mercados agora precificam 57% de chance de o Fed cortar as taxas em junho, em comparação com 74% uma semana antes, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

"É provável que o Fed demonstre mais cautela em relação às perspectivas de inflação no curto prazo", disseram os analistas de câmbio do MUFG em uma nota.

O índice do dólar --que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas, subia 0,03%, a 103,410.