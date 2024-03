Eleitores negros são menos influenciados por mensagem de Biden sobre ameaça de Trump, mostra pesquisa

Por Jason Lange

WASHINGTON (Reuters) - Uma das principais mensagens de campanha do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de que Donald Trump é uma ameaça à democracia, está conquistando menos apoiadores negros e pessoas sem diploma universitário do que outros segmentos de sua base política, de acordo com uma pesquisa Reuters/Ipsos.

As preocupações com o extremismo político e as ameaças à democracia têm surgido como uma das principais questões para os norte-americanos, após acontecimentos históricos, incluindo as tentativas do ex-presidente republicano de reverter sua derrota nas eleições de 2020, a decisão da Suprema Corte de acabar com o direito constitucional ao aborto e um aumento no número de imigrantes que cruzam a fronteira entre os EUA e o México.