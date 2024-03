Em Gaza, palestinos fazem orações do Ramadã em ruínas de mesquita

Bem mais de 1 milhão de palestinos estão amontoados em Rafah, buscando refúgio da campanha militar israelense que devastou grande parte da Faixa de Gaza desde o início do conflito em outubro, em resposta ao ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro.

Abu Jehad, um advogado que fugiu da Cidade de Gaza, ao norte, para Rafah, no extremo sul do estreito e densamente povoado enclave, disse que havia participado das orações desta sexta-feira em um campo.

"Toda a terra é a terra de Deus, portanto, podemos rezar em qualquer lugar. A ocupação não pode nos privar disso", disse o pai de seis filhos, referindo-se a Israel.

Pessoas rezavam em tendas, mesquitas danificadas e nas ruas, disse Abu Jehad, que foi contatado por telefone.

As orações de sexta-feira são particularmente concorridas durante o Ramadã, mês sagrado em que os muçulmanos jejuam do nascer ao pôr do sol, orando e passando tempo com a família e os amigos.

Mediadores dos Estados Unidos, do Egito e do Catar tentaram, sem sucesso, garantir um cessar-fogo a tempo para o Ramadã, que começou no início desta semana.