Ex-vice de Trump, Mike Pence anuncia que não apoiará candidatura do republicano

Trump conquistou nesta semana delegados suficientes para obter matematicamente a nomeação republicana na eleição contra o atual presidente, o democrata Joe Biden, no dia 5 de novembro.

Pence foi leal a Trump, mas rompeu publicamente com ele devido ao papel do ex-presidente no ataque ao Capitólio dos EUA, feito por seus apoiadores no dia 6 de janeiro de 2021.

Naquele dia, Pence, que como vice-presidente tinha a função cerimonial de presidente do Senado norte-americano, estava comandando a sessão que certificaria a vitória de Biden sobre Trump em 2020.

Ele se recusou a cumprir as instruções de Trump de atrasar ou paralisar a certificação, causando uma reação furiosa do então presidente durante a insurreição. Alguns manifestantes chegaram a gritar "Enforquem Mike Pence".

Pence disse durante a sua campanha presidencial que sua vida esteve em risco naquele dia, e pediu aos eleitores republicanos que não escolhessem Trump como candidato presidencial neste ano.

Ele encerrou sua campanha em outubro, antes de qualquer primária ser realizada.