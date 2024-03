Hamas apresenta proposta de cessar-fogo detalhando troca de reféns e prisioneiros

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou na quinta-feira que uma nova proposta de trégua em Gaza apresentada pelo Hamas aos mediadores ainda se baseia em "exigências irrealistas".

Seu gabinete disse que uma atualização sobre a questão seria entregue ao gabinete de guerra e ao gabinete de segurança ampliado na sexta-feira.

Egito e Catar têm tentado reduzir as diferenças entre Israel e o Hamas sobre como deve ser um cessar-fogo, no momento em que uma crise humanitária cada vez mais profunda faz com que um quarto da população da agredida Faixa de Gaza enfrente a fome.

As autoridades do Catar não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

O Egito está tentando chegar a um cessar-fogo em Gaza, aumentar as entregas de ajuda à Faixa e permitir que os palestinos deslocados no sul e no centro do enclave se mudem para o norte, disse o presidente Abdel Fattah al-Sisi na sexta-feira.

"Estamos falando em alcançar um cessar-fogo em Gaza, ou seja, uma trégua, fornecendo a maior quantidade de ajuda", declarou ele à academia de polícia do Egito.