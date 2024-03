G7 alerta Irã para não dar à Rússia mísseis balísticos para guerra na Ucrânia

Por Angelo Amante

ROMA (Reuters) - As potências do Grupo dos Sete (G7) disseram ao Irã, nesta sexta-feira, para não transferir mísseis balísticos para a Rússia usar em seu conflito com a Ucrânia, alertando que tomariam medidas contra Teerã se isso acontecesse.

"Se o Irã prosseguir com o fornecimento de mísseis balísticos ou tecnologia relacionada à Rússia, estamos preparados para responder rapidamente e de forma coordenada, inclusive com medidas novas e significativas contra o Irã", disseram os líderes do G7 em um comunicado.