Navio de ajuda chega à costa de Gaza; Israel rejeita oferta de trégua do Hamas

A organização beneficente World Central Kitchen (WCK) pretende entregar a ajuda em um píer temporário, embora os detalhes precisos de como os suprimentos chegariam à costa não tenham sido esclarecidos.

Se a nova rota marítima for bem-sucedida, ela poderá ajudar a aliviar a crise de fome que afeta Gaza, onde centenas de milhares de pessoas sofrem de desnutrição e os hospitais nas áreas mais afetadas do norte relataram que crianças estão morrendo de fome.

No entanto, as agências de ajuda humanitária têm dito repetidamente que os planos de levar ajuda por via marítima e aérea não serão suficientes para atender as vastas necessidades do território.

A guerra começou com um ataque dos combatentes islâmicos do Hamas, que mataram 1.200 pessoas e fizeram 253 reféns em Israel no dia 7 de outubro, de acordo com os registros israelenses. Desde então, uma ofensiva israelense já matou mais de 31.000 pessoas e expulsou quase toda a população de 2,3 milhões de habitantes de Gaza de suas casas.

O Hamas apresentou aos mediadores sua mais recente contraoferta para um cessar-fogo de semanas, mas ela foi rejeitada por Israel, que disse que ela se baseava em "exigências irrealistas".

Como as ofertas anteriores de ambos os lados nos últimos dois meses de negociações, a proposta do Hamas, analisada pela Reuters, prevê a libertação de dezenas de reféns israelenses em troca de centenas de palestinos mantidos em prisões israelenses.